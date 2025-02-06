Ташкент, 6 февраля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Военный суд Узбекистана начал рассмотрение уголовного дела о об организованном покушении на бывшего главу департамента информации администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова. Как сообщает Газета.ru, заседание проходит в режиме «абсолютной секретности». Международные правозащитники сообщают о применении насилия к подсудимым для получения нужных показаний.

ИА Регнум

В ночь на 26 октября 2024 года неизвестные несколько раз выстрелили в автомобиль Range Rover, принадлежащий бывшему сотруднику администрации президента республики Комилу Алламжонову, после чего скрылись с места происшествия. Ни сам Алламжонов, ни его водитель не пострадали, но инцидент расценен как попытка умышленного убийства, и дело возбуждено по статье 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В рамках дела были задержаны семь человек. В декабре Узбекистан объявил в международный розыск еще двоих. По данным следствия, им было поручено убийство Комила Алламжонова и директора Агентства перспективных проектов Дмитрия Ли. За выполнение этих убийств заказчик якобы пообещал им вознаграждение в размере 1,5 млн долларов.

В 2005–2009 годах Алламжонов был пресс-секретарем, а затем руководил информационной службой в Государственном налоговом комитете Узбекистана. В 2017 году его назначили пресс-секретарем президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а затем заместителем главы администрации президента. В 2018 году Алламжонов становится генеральным директором Узбекского агентства печати и информации (впоследствии реорганизованное в Агентство информации и массовых коммуникаций), а в январе 2020 года избирается председателем попечительского совета нового Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ.

Как отмечает Газета.ru, время, выбранное для покушения на Алламжонова, вызвало дискуссии о возможной борьбе за власть между различными группами, близкими к президенту Шавкату Мирзиёеву. В ноябре минувшего года в силовых структурах Узбекистана произошли отставки ряда высокопоставленных должностных лиц, связанных, по данным источников «Газеты», с расследованием дела о покушении на Алламжонова. Так, был уволен председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов, начальник службы уголовного розыска МВД Ахрор Адхамов, первый заместитель начальника Ташкентского городского ГУВД Дониер Ташходжаев и начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Темур Собиров. Сарвар Ашуров, работавший заведующим приемной премьер-министра, также оставил свой пост. Уволен и его брат, полковник Алижон Ашуров, работавший начальником управления собственной безопасности СГБ.

Часть руководителей силового блока оказались на скамье подсудимых. Так, был задержан экс-глава Управления собственной безопасности Госслужбы безопасности президента Шухрат Расулов. Как заявила Газете.ru известная правозащитница Радха Стирлинг, Расулова «содержали в изоляторе Службы государственной безопасности, причем в карцере, где подвергали силовому давлению, чтобы он признался в организации покушения на Алламжонова». По данным правозащитницы, Шухрата Расулова заставляли признать, что он организовал покушение по указанию мужа младшей дочери президента Узбекистана Отабеĸа Умарова и передавал деньги исполнителям покушения. На суде Расулов заявил, что он оболгал себя под давлением следствия. Расулов заявил, что с 25 по 31 декабря прошлого года его удерживали в подвале Ташĸентсĸого ГУВД, где пытали, требуя обвинить во взяточничестве Отабеĸа Умарова.

Другие обвиняемые по делу о покушению также подтвердили, что их пытались заставить дать показания против Отабеĸа Умарова. Адвокаты Юсупова и других обвиняемых ходатайствовали о вызове в суд в качестве свидетелей четырёх сотрудников МВД, которые допрашивали обвиняемых в подвале Ташĸентсĸого ГУВД. Также поступил запрос о назначении технической экспертизы видеозаписей допросов, поскольку во время просмотра в суде видеозапись оборвалась, что вызвало подозрения в её монтаже. Правозащитница Радха Стирлинг особо отметила фамилии тех сотрудников, которые вели допрос с пристрастием: Пулатов Саидаĸбар, оперативниĸи Шухрат Нигматов и Елдост, сообщает Лента. ру.

Защитники также потребовали назначить судебно-психологическую экспертизу состояния Шухрата Расулова — на основании видеозаписи он выглядит крайне запуганным.

По словам собеседника «Газеты.Ru», в ходе судебного следствия было установлено, что в материалах дела нарушена процедура ведения следствия. Следователя также попросили вызвать в суд в качестве свидетеля.

Позже стало известно, что судья отказал в рассмотрении всех жалоб.10 февраля обвиняемым по делу о покушении Комила Алламжонова может быть вынесен приговор. Адвокаты не могут добиться явки в суд для свидетельских показаний самого Алламжонова — судьи отклоняют ходатайства.

«Возможно, это объясняется тем, что странное покушение, потому что киллеры совершили восемь выстрелов мимо цели, привело к кадровым чисткам верхушки власти, нападкам на членов семьи главы республики и ослаблению всей структуры власти», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».