Москва, 6 февраля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Безнаказанность Израиля на фоне изоляции России стала примером двойных стандартов в спорте. Об этом 6 февраля заявил советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Израилю всё, что он сделал, сошло с рук, а мы почему-то оказались в изоляции», — процитировали его «Известия».

При этом советник президента РФС отметил, что трудно описать ситуацию в спорте в двух словах из-за множества противоречий и «клубка взаимоотношений».

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований. Российские футболисты не смогли принять участие в играх 2022 года, чемпионате Европы — 2024, сборную также не допустили к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Осенью 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от жеребьёвки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Кроме того, сборная РФ по футболу не будет участвовать в молодёжном чемпионате Европы 2027 года и в Олимпийских играх в 2028 году.

7 ноября в Амстердаме после матча израильской футбольной команды «Маккаби» с нидерландским ФК «Аякс» на болельщиков тель-авивского клуба была совершена серия нападений, в результате чего пострадали как минимум 10 граждан Израиля. Полиция арестовала около 30 человек.

В том же месяце в пригороде Парижа произошла стычка между болельщиками сборных Франции и Израиля во время футбольного матча пятого тура группового турнира Лиги наций. Отмечается, что перед матчем левые политики и активисты организовали в Сен-Дени манифестацию с требованием отменить футбольный матч.