Владивосток, 6 февраля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота (ТОФ) отработала глубоководное погружение (ГВП) на глубину 240 м в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба ТОФ.

Вадим Савицкий/РИА Новости

«В ходе ГВП была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах», — говорится в сообщении.

Экипаж подлодки, успешно выполнив подводную часть упражнения, всплыл в надводное положение и продолжил действовать в рамках плана боевой подготовки флота. Выполнение задач также обеспечивали корвет «Гремящий» и спасательное судно «Георгий Козьмин», уточнила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, новейшую подлодку «Магадан» проекта 636.3 заложили в ноябре 2019 года. Спустили её на воду в марте 2021 года, а в октябре она вошла в состав ВМФ России. Автономность плавания подлодки — 45 суток, максимальная глубина погружения — 300 м, скорость подводного хода — 18 узлов, экипаж — 52 человека.

Подлодка «Магадан» в том числе оснащена крылатыми ракетами «Калибр». Она способна поражать цели на расстоянии 1000 км. Соответствующие испытания прошли в Японском море.