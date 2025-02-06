Москва, 6 февраля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Компания «МегаФон» начала переносить свою аналитическую платформу на российское программное обеспечение. Партнёром оператора в этом процессе стал разработчик систем управления и обработки данных группа Arenadata. Внедрение новой платформы позволит оператору решать соответствующие бизнес-задачи с использованием исключительно российских решений.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Arenadata DB обеспечивает сбор, трансформацию и интерпретацию данных, поступающих из более чем сотни систем-источников, в том числе биллинговых систем «МегаФона». Оператор будет использовать те решения, которые заместят продукты иностранного ПО и закроют текущие потребности в хранении и обработке корпоративных данных.

Базовым компонентом корпоративного хранилища данных (КХД) станет Arenadata DB, предназначенная для развития и эксплуатации, в том числе задач клиентской аналитики, подготовки финансовой, управленческой и регуляторной отчетности, а также подготовки данных и анализа результатов маркетинговых кампаний. «Соглашению с группой Arenadata предшествовал этап тестирования всех продуктов компании в «МегаФоне», который занял более полугода», — заявил директор по управлению корпоративными данными «МегаФон» Сергей Федорченко.

Он добавил, что сейчас процесс миграции находится в активной фазе, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 года. По словам коммерческого директора группы Arenadata Андрея Жукова, реализация проекта позволит оператору достигнуть технологического суверенитета и закрыть весь спектр базовых потребностей для работы с данными, используя при этом самые современные и востребованные на российском рынке решения.

Соглашение между «МегаФоном» и группой Arenadata предусматривает лицензии на три продукта вендора: систему управления базами данных (СУБД) Arenadata DB на базе Greenplum/Greengage, СУБД для быстрой аналитики Arenadata QuickMarts на базе ClickHouse и экосистему сервисов для хранения, обработки и анализа больших объёмов данных любого типа ADH на базе Spark, Trino, Impala c возможностью хранения в HDFS и S3-совместимом Ozone.