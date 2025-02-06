Братислава, 6 февраля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» 1 февраля начала поставлять газ для крупнейшего энергооператора Словакии SPP через южный трубопровод «Турецкий поток». Об этом 6 февраля сообщило словацкое издание Dennik N.

Виталий Тимкив/РИА Новости

О начале поставок газа изданию рассказал глава словацкой компании Войтех Ференц. Он уточнил, что с апреля поставки вырастут в два раза.

«Контракт с «Газпром экспортом» действует до 2034 года», — говорится в материале издания.

Сообщается также, что SPP открывает на Украине дочернюю фирму и получает лицензию, чтобы компания имела право транспортировать газ из России через территорию страны. В SPP подчеркнули, что получать газ не из России было бы для страны дороже на 90 млн евро. Такая стоимость складывалась бы из высоких сборов за транзит.

Ранее, 1 января, Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.

Тогда премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал власти Украины за прекращение транзита российского газа. Он отметил, что это приведёт к трудностям для Европы, в том числе Словакии, и заявил о возможных ответных мерах, включая блокировку европейской помощи Киеву.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что Киеву не хватит газа на собственные нужды из-за остановки транзита российского голубого топлива. Она назвала данное решение главы киевского режима Владимира Зеленского односторонним, неразумным и непрагматичным, а также возмутилась ростом цен на энергоресурсы в Европе, спровоцированным остановкой транзита.