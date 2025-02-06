Москва, 6 февраля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Суд 6 февраля оштрафовал мессенджер Telegram на 240 тыс. рублей за публикацию персональных данных граждан РФ. Решение принято мировым судьёй судебного участка Nº 422 Таганского района Москвы.

Matthias Balk/Global Look Press

«Telegram Messenger Inc. признать виновным в совершении административного правонарушения по ч.5 ст.13.11 КоАП России («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и назначить ему наказание в виде 80 тыс. рублей», — заявила судья Алсу Адиятуллина.

Накануне, 5 февраля, суд оштрафовал Telegram на 80 тыс. рублей, признав компанию виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст.13.11 КоАП РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей также за нарушение по ст.13.41 КоАП РФ. Компания признана виновной в неудалении запрещённой информации или ограничении доступа к ней.

Ранее в июле из-за неуплаты мессенджером штрафа в размере 4 млн рублей судебные приставы возбудили исполнительное производство. В декабре юрист Дмитрий Кваша заявил, что штраф с Telegram могут и не взыскать. Исполнительное производство может быть прекращено из-за невозможности найти какое-либо имущество Telegram Messenger Inc., пояснил он.