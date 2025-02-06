Челябинск, 6 февраля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Уголовные дела по факту хищения более 1 млрд рублей, которые были выделены из бюджета на поддержку многодетных семей, возбудили в Челябинской области. Об этом 6 февраля рассказали в правоохранительных органах.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Maksim Konstantinov Source: Global Look Press

«На сегодняшний день в банке в городе Снежинске работает ревизорная комиссия, также силовики продолжают проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по документированию схемы хищения бюджетных денежных средств», — привёл слова представителя правоохранителей ТАСС.

Он уточнил, что главным акционером названного банка является один из бывших вице-губернаторов региона, дети которого в течение долгого времени проживают за границей.

Представитель правоохранительных органов также сообщил, что в конце декабря Следственный комитет совместно с ФСБ изъяли документы в головном офисе банка, а также провели допросы и обыски по местам жительства руководителей кредитной организации. Он добавил, что главный акционер банка до этого был замешан в сомнительном банкротстве ряда ключевых промышленных предприятий в Челябинской области.

По информации силовых ведомств, в банке похитили более 1 млрд рублей, выделенных в качестве государственной поддержки многодетным семьям для погашения ипотечных кредитов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января прокурор Приморья Сергей Столяров рассказал, что в регионе предотвратили хищения почти 5 млрд рублей бюджетных средств. Деньги были выделены на реализацию концессий по возведению социально значимых образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе.

Днём ранее правоохранители задержали в Москве экс-заместителей главы государственной корпорации «Роснано». До этого стало известно, что в деле о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей фигурируют двое бывших топ-менеджеров госкорпорации Ирина Рапопорт и Олег Киселёв, а также директор дочерней компании «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.