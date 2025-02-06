Москва, 6 февраля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Банк «Новиком» опубликовал бухгалтерскую отчетность (РСБУ) по итогам 2024 года. Как следует из отчетности, его активы превысили 1 трлн руб. и составили 1038,1 млрд рублей, что на 13,3% больше показателя предыдущего года. Прибыль банка в 2024 году составила 30,6 млрд рублей.

Пресс-служба банка «Новиком»

Позитивная динамика показателей обусловлена устойчивостью к внешним вызовам бизнес-профиля, стабильности и диверсификации ресурсной базы, грамотному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала.

«Последовательность «Новикома» в принятии решений и взвешенный подход к риск-менеджменту позволил банку уверенно преодолеть вызовы времени и добиться растущих показателей по итогам года», — отметила председатель правления «Новиком», куратор воронежского отделения «Союзмаш» России Елена Георгиева. Она подчеркнула, что результат подтверждает эффективность стратегии банка и мотивирует его менеджмент продолжать разрабатывать современные финансовые решения в интересах крупнейших промышленных предприятий и их сотрудников.

В 2024 году «Новиком» продолжил финансовую поддержку предприятий отечественной промышленности, что помогло им расширять производства и внедрять современные технологии. Чистый процентный доход банка за год увеличился на 52,2%, до 54,2 млрд рублей. Объем собственных средств вырос на 27,3%, до 118,5 млрд рублей. Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах составил 891,8 млрд рублей.

Кроме того, аккредитованный во всех государственных механизмах льготного кредитования промышленности «Новиком» активно применяет существующие инструменты государственной поддержки, снижая стоимость обслуживания кредитов. Это позволяет предприятиям высвобождать средства для инвестиций.

В течение 2024 года «Новиком» развивал партнёрство с малым и средним бизнесом, а также региональными институтами развития по всей России. В том числе банк обеспечивал финансирование цепочек кооперации крупных предприятий, таких как, например, АвтоВАЗ и КамАЗ. По итогам года банк вступил в 23 торгово-промышленные палаты и подписал девять соглашений с гарантийными фондами и фондами поддержки предпринимательства российских регионов. Помимо этого, в прошлом году «Новиком» заключил 11 новых сделок с Фондом развития промышленности. Таким образом объём договорённостей с организацией превысил 55 млрд рублей.

Одним из драйверов развития «Новикома» по итогам 2024 года стало розничное кредитование. Портфель кредитов клиентам — физлицам в дочернем банке Ростеха за год увеличился более чем на 26% и составил 30,8 млрд рублей. За 2024 год был также зафиксирован рост объёмов ипотечного кредитования на 37%, а потребительского кредитования — более 16,9% за год.

В прошлом году «Новиком» также уделял особое внимание внедрению инновационных финансовых инструментов и провёл ряд сделок с цифровыми финансовыми активами. Положительные результаты позволили в 2024 году выплатить дивиденды акционерам «Новиком» в размере 5,7 млрд рублей. Главный акционер банка — Ростех.

Госкорпорация направит средства на дальнейшее развитие отечественной промышленности и реализацию важнейших для страны проектов. С 2023 года банк входит в холдинг АО «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации «Ростех».