Раменское, Московская область, 6 февраля, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения младенца на трассе в Раменском городском округе. Об этом 6 февраля сообщили в главном управлении СК РФ по Московской области.

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«Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса: оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.125 и ст.156)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Запланирована проверка хозяйственно-бытовых условий семьи, в которой проживает ребёнок. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В рамках расследования будут проведены соответствующие экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля водитель, двигаясь по Старо-Рязанском шоссе, у деревни Становое заметил девочку в одном боди, которая выползла на проезжую часть. Посадив её в машину, мужчина позвонил в полицию и скорую. Позднее к авто подошла женщина и, назвавшись бабушкой, хотела забрать девочку. Водитель отказал. Позднее ему позвонила мать ребёнка и поблагодарила за то, что он не отдал ребёнка.