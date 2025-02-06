Москва, 6 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Круглые столы, открытые встречи с российскими знаменитостями, лидерами общественного мнения, военными документалистами состоятся в рамках общей деловой программы III международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев».

Афиша фестиваля

Среди ключевых мероприятий международной деловой программы — круглый стол «Прорыв информационной блокады» с иностранными журналистами из Италии, Ирана, Камеруна, Словакии и других стран. Также в рамках кинофестиваля состоится круглый стол «Преступления киевского режима», где ожидается участие посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, философа и политолога Александра Дугина, депутата Государственной думы РФ Александра Бородая, юриста и известного публициста Дмитрия Аграновского.

Модератором этой встречи выступит военный журналист RT Юлия Мартовалиева, которая представит эксклюзивные кадры из освобождённого Селидово. Совместно с военкором Михаилом Буровым они зафиксировали сотни преступлений, совершённых карателями. Их можно увидеть в фильме «Селидово. Преступление без срока давности», премьера которого состоится перед круглым столом.

Также на фестивале «RТ.Док: Время наших героев» пройдёт встреча со всемирно известными пранкерами Вованом и Лексусом. «Мы уже два года вместе с фестивалем и всегда рады принять участие в очередном мероприятии», — говорит пранк-журналист Вован (Владимир Кузнецов). «Фестивалю нужно продолжаться, ведь общество должно осознавать, что герои — это такие же простые люди, которые живут в каждом дворе», — считает пранк-журналист Лексус (Алексей Столяров).

Среди других мероприятий — встреча с военным хроникёром Максимом Фадеевым и его продюсером и вторым оператором Сергеем Белоусом. На кинофестивале они также представят третью часть оглушительной хроники боёв за Мариуполь — «У края бездны. Выход к морю». «Необходимо рассказывать и показывать, что происходит на фронте, что такое военные действия, как наши воины там, на передке, и волонтёры, а также просто неравнодушные люди здесь, в тылу, приближают победу», — говорит документалист Максим Фадеев.

Также среди специальных гостей фестиваля ожидаются Ольга Кирий, Артём Сомов, Евгений Поддубный, Александр Сладков. «Впереди у нас идёт этап осмысления, и документалисты — это те люди, которые делают на этом минном поле первый шаг», — уверен военкор ВГТРК Александр Сладков.