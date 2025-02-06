Вашингтон, 6 февраля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Деятельность главы департамента эффективности Государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывает раскол в окружении президента Дональда Трампа. Об этом 6 февраля пишет журнал Wired со ссылкой на соратников главы Белого дома, в том числе внутри его администрации.

Kevin Lamarque/Global Look Press

«Спустя две с половиной недели после начала второго президентского срока Трампа на фоне захвата правительства США принадлежащим Маску DOGE начинается раскол», — говорится в материале.

По мнению одного из источников, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента.

Ещё один источник, лично знакомый с президентом США, заявил, что Маск слишком много на себя берёт, и что в какой-то момент это может привести к конфликту.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Маск вступил на пост главы DOGE. Он назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

3 февраля газета Politico заявила, что работа Маска в администрации Трампа — настоящий кошмар. Отмечается, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID) и взятии под контроль центральной платёжной базы данных американского минфина.

Кроме того, DOGE выявило, что ранее министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Высокопоставленный чиновник минфина США Дэвид Лебрик покинул свой пост после конфликта с представителями команды Маска из-за доступа к конфиденциальным платёжным системам.