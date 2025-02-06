Махачкала, 6 февраля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. В Дагестане задержали замдиректора строительной компании по делу о хищении 248 млн рублей бюджетных средств. Об этом 5 февраля заявила пресс-служба республиканского управления СКР.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), задержана заместитель директора строительной компании», — говорится в заявлении.

По данным следствия, женщина вместе с сотрудниками похитила более 248 млн рублей, предназначенных для реализации федерального проекта по строительству школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района республики.

«Задержанной является заместитель директора строительной компании «Баварский дом», президент Дагестанского союза промышленников и предпринимателей Патимат Гамидова», — уточнил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день московская прокуратура направила уголовное дело о мошенничестве на свыше 2,6 млрд рублей в отношении владельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича в суд. Правоохранители считают, что Пинкевич инвестировал в реализацию проекта по реформированию в 2005–2012 годах многофункционального жилого комплекса ЖК «Царицыно» и объектов социальной инфраструктуры, а также мошенничал с договорами собственности и купли-продажи.

1 февраля курский суд арестовал гендиректора ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского по обвинению в хищении 51 млн рублей. По версии следствия, он похитил деньги, предназначенные на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в регионе.