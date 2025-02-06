Москва, 6 февраля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ в отставке передал телефонным мошенникам около 19,5 млн рублей. Об этом 6 февраля сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый раз они позвонили 85-летнему военному, представившись сотрудниками оператора связи. Они попросили его данные для перерегистрации телефона. Потом раздался звонок от «сотрудников спецслужб», убедивших мужчину, что часть денег с его счёта неизвестные перевели на финансирование Вооружённых сил Украины.

«Чтобы получить алиби ему предложили передать оставшуюся сумму денег специальному человеку. В итоге 85-летний мужчина собрал порядка 19,5 млн рублей и передал их курьеру», — процитировал собеседника ТАСС.

Позднее мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА Регнум в январе, украинские мошенники начали применять новую схему, в ходе которой присылают россиянам деньги, в комментариях к переводу пишут благодарность за якобы помощь ВСУ, после чего начинают шантажировать. Так, они угрожают обратиться в ФСБ, если жертва не переведёт определённую сумму на электронный кошелёк.