Москва, 6 февраля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили начинённый взрывчаткой беспилотный катер украинских формирований около Днепровского лимана. Видеозапись боевой работы российских военных 6 февраля опубликовало Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

На этих кадрах запечатлено, как по нагруженному взрывчаткой катеру без экипажа наносится удар.

Отмечается, что разведчики группировки войск «Днепр» армии России обнаружили у Днепровского лимана движущийся и набитый взрывчаткой украинский катер с дистанционным управлением.

«Применив ударные БПЛА, наши военнослужащие первым дроном обездвижили дистанционно управляемую моторную лодку, а вторым попаданием уничтожили её», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Кроме того, были нанесены удары по скоплениям личного состава и техники противника в 156 районах.

Ранее, 26 января, силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера украинских формирований. Морские беспилотники противника направлялись в сторону побережья Крыма.