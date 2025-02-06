Салехард, 6 февраля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе 12-летний ученик пришёл в школу с пневматическим пистолетом, который выменял на автомат у своего восьмилетнего друга. Позже полиция выяснила, откуда у восьмилетнего школьника пневматический пистолет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

4 февраля в полицию обратился директор школы, расположенной в селе Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа. Женщина сообщила, что один из учеников 5-го класса пришёл в школу с пневматическим пистолетом. Директор изъяла оружие и спрятала у себя в кабинете. На место происшествия направили наряд полиции. Оперативники начали проверку и опросили школьника. Выяснилось, что школьник выменял пистолет на игрушечный автомат у второклассника.

«12-летний школьник пояснил, что два месяца назад находился в гостях у 8-летнего друга, отдал ему игрушечный автомат и взял взамен нерабочий пневматический пистолет. Этот пистолет второклассник украл у своего отца. После обмена 12-летний школьник хранил пистолет дома среди своих игрушек, а недавно решил поменять его на понравившуюся шапку 14-летнего ученика из 6-го класса и принёс для этого в школу», — рассказал собеседник агентства.

4 февраля ученики для обмена поднялись по лестнице на чердак школы и ради развлечения стали разбирать и собирать пистолет на скорость. За этим занятием их застал учитель. Он сообщил обо всём директору школы.

В ходе проверки выяснилось, что второклассник стащил сломанный пистолет у своего отца. Помимо него мужчина хранит дома пять единиц огнестрельного оружия. После инцидента пистолет изъяли и направили на экспертизу. Всех участников истории и их родителей сейчас проверяет полиция. Уже известно, что никто из детей не состоит на учёте, все характеризуются положительно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Балашихе охранник школы задержал десятиклассника с ножом и топориком. Школьник объяснил, что нёс домашнюю утварь бабушке и забыл выложить из рюкзака.