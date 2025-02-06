Париж, 6 февраля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Первая партия французских истребителей Mirage прибыла на Украину. Об этом 6 февраля заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Cody Froggatt /Global Look Press

«6 июня 2024 года [президент Франции] Эммануэль Макрон пообещал поставить на Украину французские Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня», — сообщил министр.

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах. Его приняли на вооружение во французской армии в 1984 году. Производство этих машин прекращено в 2007 году.

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