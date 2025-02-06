Москва, 6 февраля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Россия не может серьёзно относиться к международным структурам и экспертам, которые призывают к проведению «трибунала» для России, но при этом замалчивают преступления киевского режима. Об этом 6 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Так он прокомментировал заявления Совета Европы по созданию «трибунала» для России.

«Мы считаем, что все эти международные структуры и все эти, так называемые, эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть на реальность», — отметил он.

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