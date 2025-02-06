Москва, 6 февраля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Инициативу сноса цирка в Москве должны оценивать граждане. Об этом 6 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем и не должны оценивать проекты, проекты должны готовить специалисты, а оценивать граждане», — заявил он.

Песков также отметил, что благодаря усилиям мэрии и жителей Москвы, столица превратилась в один из самых лучших городов мира по комфорту и красоте, а новые проекты добавят динамики развития городу.

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