Песков заявил, что идею сноса цирка в Москве должны оценивать граждане
Москва, 6 февраля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Инициативу сноса цирка в Москве должны оценивать граждане. Об этом 6 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не можем и не должны оценивать проекты, проекты должны готовить специалисты, а оценивать граждане», — заявил он.
Песков также отметил, что благодаря усилиям мэрии и жителей Москвы, столица превратилась в один из самых лучших городов мира по комфорту и красоте, а новые проекты добавят динамики развития городу.
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