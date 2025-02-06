Москва, 6 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Социальную сеть Х (ранее Twitter) в России могут разблокировать, если её руководство выполнит требования российского законодательства. Об этом 6 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ruslan Yarocky/Global Look Press

«Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого (для разблокировки. — Прим. ред.) не останется», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории России. Принять такие меры потребовала Генпрокуратура России в связи с тем, что соцсеть ограничивает доступ к российским СМИ, а также в ней распространяется ложная информация об СВО. Кроме того, Twitter нарушил требования открыть официальные представительства в России (закон о «приземлении» IT-гигантов).

Twitter был заблокирован на основании ст. 15.3 ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

В конце октября 2022 года соцсеть приобрёл американский миллиардер Илон Маск. Предприниматель распустил совет директоров компании и стал её единоличным руководителем.

В июле 2023 года Twitter был переименован в Х. Как отметили в Роскомнадзоре, смена названия не является основанием для разблокировки соцсети.