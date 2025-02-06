Москва, 6 февраля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Власти России делают всё возможное, чтобы помочь жителям Курской области, оказавшимся в сложной ситуации из-за действий киевского режима. Об этом 6 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-конференции с журналистами.

Донат Сорокин/ТАСС

«Власти делают всё, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима», — подчеркнул он.

В ответ на вопрос журналистов о создании гуманитарного коридора пресс-секретарь президента отметил, что обсуждение этого вопроса может проходить только в закрытом формате.

«Обсуждение этого вопроса зависит от контактов, которые осуществляются по линии наших военных. Они, безусловно, не могут осуществляться в публичном режиме», — уточнил Песков.

Ранее, 5 февраля, президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной. При этом он отметил, что жители региона мужественно переносят все испытания и невзгоды.

5 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил Путину, что почти 120 тыс. жителей приграничных районов региона получили выплаты в размере 150 тыс. рублей в качестве компенсации за утрату имущества. Он также отметил, что назначенной суммы компенсации недостаточно, и предложил повысить размер выплат. Президент поддержал инициативу и поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки.

Кроме того, Путин согласился с идеей Хинштейна о введении в регионе льготной ипотеки по аналогии с дальневосточной ипотекой. Российский лидер добавил, что считает возможным вернуть людям в Курской области землю в собственность при условии её использования по назначению на определённый срок.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Курскую область. Так, 1 февраля украинская армия с территории Сумской области нанесла ракетный удар по интернату в Судже. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от ООН и других международных организаций осудить эту атаку на гражданский объект.

По данным Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», в результате этой атаки под завалами могли оказаться почти 100 мирных жителей, которые не успели эвакуироваться из Суджи. Помимо этого, есть информация, что ВСУ держали в здании пленных гражданских, среди которых были пожилые люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Украинский беспилотник 3 февраля нанёс удар по электроподстанции в Рыльске Курской области. В результате часть города и соседних населённых пунктов осталась без света. Электроснабжение в Рыльском районе оперативно восстановили.

При этом российские военные планомерно уничтожают подразделения ВСУ на территории региона. 5 февраля ВС РФ уничтожили колонну техники НАТО при попытке контрнаступления спецназа украинской армии. Ранее, 3 февраля, армия РФ ликвидировала в Курской области зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска». За сутки ВС России отразили на курском направлении три контратаки.