Ватикан, 6 февраля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск на видеовстрече с украинской молодёжью призвал отвергнуть войну и отдать предпочтение диалогу. Понтифик подчеркнул, что военные действия всегда лишь разрушают всё вокруг, обесценивая саму жизнь.

IMAGO/ALESSIA GIULIANI/Global Look Press Папа Римский Франциск

«Лекарство — это диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалогов. Мир строится через диалог. Правда, иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия», — процитировал его 1 февраля Vatican News.

Папу Римского слушали порядка 250 украинцев. В беседе с ними он отметил, что прощение является одной из самых трудных вещей, но необходимо продолжать двигаться вперёд, всегда прощая так, как сами хотели бы быть прощены.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря прошлого года папа Римский Франциск предложил Ватикан в качестве площадки для возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта. Он также призвал набраться мужества для начала мирных переговоров по Украине.

15 декабря Франциск на проповеди назвал русский и украинский народы братскими. Понтифик не раз призывал к миру и просил стороны о переговорах, заявляя, что готов выступить гарантом прекращения огня. Он отмечал, что украинский конфликт связан в том числе с поставками оружия на Украину.

Путин 20 января снова заявил, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие.