Берлин, 6 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Бывший президент США Джо Байден своими взвешенными решениями показал европейским союзникам, как именно нужно поддерживать Украину и какое вооружение ей отправлять. Об этом 6 февраля заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Chip Somodevilla-Pool/Global Look Press

«Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину, чтобы Россия не выиграла <этот конфликт> и чтобы мы всё же действовали с осторожностью», — сказала она на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.

В ответ на вопрос журналиста о поставках на Украину ракет Taurus политик подчеркнула, что понимает отказ действующего канцлера Олафа Шольца отправлять их, подчеркнув, что у него есть на это свои причины.

В декабре Шольц признался, что «очень гордится» выбранным курсом по украинскому конфликту, который подразумевает крупные объёмы помощи Киеву и непринятие решений, провоцирующих эскалацию. Он считает, что ему удалось удержать «умный баланс» в вопросе украинского конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 декабря Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он объявил о выделении новой помощи Украине в размере 650 млн евро. Новый пакет помощи включает танки Leopard 1, боевые беспилотные летательные аппараты и зенитные ракетные комплексы Iris-T. При этом Шольц вновь отклонил просьбу киевского режима о поставке ракет Taurus.

Президент России Владимир Путин при этом неоднократно предупреждал, что никакая военная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции. Он также отметил, что российские войска уничтожали и будут уничтожать западную военную технику.