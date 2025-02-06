Париж, 6 февраля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Осуждённая за заявления о том, что жена президента Франции Брижит Макрон является мужчиной, журналистка Наташа Рей планирует подать в суд с обвинением о фальсификации документов. Об этом стало известно 6 февраля.

IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press Брижит Макрон

«Мы подаем жалобу непосредственно против Брижит Макрон за мошеннический приговор и использование поддельных документов. Я стала жертвой двух сфальсифицированных процессов, меня осудили за заявления, которых я никогда не делала. Меня судил судья, которого лично назначил президент Франции Эммануэль Макрон. Был ли у меня шанс на беспристрастность суда и минимальную объективность?» — сообщила она.

Её адвокат Франсуа Данглеан уточнил, что Рей осудили за четыре заявления, которых она никогда не делала и которых не было в первоначальных обвинениях. Сама журналистка отметила, что приговор апелляционного суда в мае, скорее всего, будет не в её пользу и её ждут преследования из-за контактов с российской прессой.

«Наши СМИ — это пропаганда, у них нет ни малейшей объективности, а единственная их цель — это обслуживать власть. И финансируют их либо государство, либо миллиардеры — друзья власть имущих. У нет никакой независимости. Наши СМИ постоянно критикуют Россию, но можем ли мы писать что-то хорошее о главе государства и его супруге?» — заявила она в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее Рей попросила убежища в России. Её адвокат не уточнял, был ли направлен официальный запрос в какое-либо ведомство. Позднее запись с его страницы в соцсети исчезла, так как, вероятно, её удалили. Затем Данглеан сообщил, что Рей намерена обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека.

В марте 2024 года американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что супруга Макрона — на самом деле её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры. Затем Оуэнс направила Макрону список вопросов о супруге, прежде чем опубликовать материалы своего расследования.

Кроме того, за ролик авторства Рей о половой принадлежности Брижит супруга Макрона, её дети и брат через суд потребовали компенсации за вмешательство в личную жизнь, однако их иск был отклонён. Суд квалифицировал обстоятельства дела как публичную клевету. В сентябре 2024 года им назначили штраф в размере 13,5 тыс. евро.