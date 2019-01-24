Уфа, 6 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. В Республике Башкортостан ветеринар попал в больницу после того, как лошадь укусила его за ногу. У мужчины диагностировали перелом и укушенную рану. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Wolfgang Weihs/ТАСС

67-летний сотрудник ветстанции прибыл по вызову в фермерское хозяйство в деревне Атиково для осмотра и лечения крупного рогатого скота. Но вскоре сам был вынужден обратиться за медицинской помощью. Одна из пациенток воспрепятствовала осмотру.

«В Бурзянскую ЦРБ был доставлен 67-летний мужчина с диагнозом закрытый перелом костей голени, укушенная рана правой голени, травматический шок. По словам пациента, его укусила лошадь», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге лошадь откусила нос мужчине, который решил её погладить.