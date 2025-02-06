Москва, 6 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов скончался в возрасте 66 лет. Об этом 6 февраля сообщил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Владимир Титов

«Сегодня ушёл из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал он в своём Telegram-канале.

Карасин назвал Титова незаурядным человеком, умевшим принимать и отстаивать собственные решения, и добавил, что считает его смерть большим личным горем. Он не уточнил причины смерти дипломата.

Титов родился 28 июля 1958 года и в 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений, после чего работал в системе МИД на разных должностях. С 2005 по 2013 год занимал пост заместителя министра иностранных дел, а с апреля 2013-го по июль 2024 года — являлся первым заместителем МИД РФ. Дипломат награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2018) и IV (2014) степеней, орденами Александра Невского (2023) и Почёта (2008), а также рядом других наград.