Москва, 6 февраля, 2025, 12:38 — ИА Регнум. В России за январь оформили почти 160 тыс. детских авиабилетов со скидкой в 50%. Об этом 6 февраля на пленарном заседании Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

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Он уточнил, что президент России Владимир Путин дал чёткое и жёсткое указание по реализации мер поддержки для семей с детьми и организации продажи авиабилетов для лиц до 12 лет с 50% скидкой.

«Очень был короткий срок. Мы хотим поблагодарить все авиакомпании, потому что мы буквально с начала января начали реализацию этого поручения. За январь 2025 года было продано 158 тыс. таких билетов. Это, конечно, существенная мера поддержки», — подчеркнул министр.

Ранее в Минтрансе сообщили, что в России все авиакомпании начали предоставлять скидку в 50% на детские билеты с 10 января. Уже 20 января вступил в силу указ, согласно которому авиакомпании обязаны размещать детей до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без дополнительной платы за эту услугу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, напомнил о положении, согласно которому семьи должны получать скидку в 50% на детские авиабилеты. Однако перевозчики манипулируют тарифами, чтобы сократить льготу, отметил он и потребовал прекратить эту практику. Глава государства поручил правительству решить эту проблему до 14 января 2025 года.