Мелитополь, 6 февраля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются ахинеей, объект находится в отличном состоянии. Об этом 6 февраля рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Он опроверг заявление украинского политика, что ЗАЭС перестала вырабатывать электроэнергию из-за проблем, вызванных отсутствием профессионального руководства с Украины.

«Зеленский живёт в своей виртуальной реальности. Его заявление — это ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается», — процитировало Рогова «РИА Новости».

По его словам, квалификация сотрудников атомной станции постоянно повышается. ЗАЭС прекратила генерацию электроэнергии из-за риска обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), но состояние объекта гораздо лучше, чем было под контролем Киева, который не вкладывал средства в её ремонт и развитие.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ регулярно пытаются атаковать Запорожскую АЭС. 5 февраля украинская армия запустила восемь дронов для ударов по станции. Российские силы ПВО сбили все вражеские беспилотники. Один из них упал на кровлю учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Никто не пострадал, разрушений не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку украинских дронов по ЗАЭС актом ядерного терроризма. Эти действия подтверждают, что режим Зеленского несёт угрозу всему миру, подчеркнула она.