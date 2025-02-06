Москва, 6 февраля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников. Об этом 6 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах», — отметил он.

Генерал добавил, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотников самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля российские военные нанесли удары по местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы ВСУ. В тот же день ВС России освободили Барановку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новомлынск в Харьковской области.

В районе села Колодези в ДНР российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. В результате успешного выполнения боевых задач четверых диверсантов уничтожили, ещё двое сдались в плен.