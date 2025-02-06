Варшава, 6 февраля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Украинские агенты могут быть причастны к поджогам различных польских объектов. Такую мысль в интервью Radio Zet высказал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Michal Fludra/Global Look Press Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер

«С некоторых пор в Польше горят различные здания. Обычно в этом обвиняют скрытых агентов России. Но, может быть, это не российские агенты… Украинская агентура? Конечно», — заявил экс-премьер.

Он также выразил уверенность, что украинцы попытаются повлиять на предстоящие в стране президентские выборы, которые запланированы на 18 мая. Вероятным инструментом он назвал политику по эксгумации жертв Волынской резни.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля в польском Гданьске загорелся склад, в котором хранилось около 1,5 тыс. электровелосипедов. Из здания эвакуировали порядка 60 человек. В декабре пожар произошёл в одной из лабораторий Национального центра ядерных исследований в Отвоцке. Там располагается единственный в стране исследовательский ядерный реактор «Мария». В том же месяце в Лазиска-Гурне загорелся металлургический завод. В результате пожара пострадали четыре человека.

15 января глава киевского режима Владимир Зеленский посоветовал кандидату в президенты Польши Каролю Навроцкому, заявившему, что не видит Украину членом НАТО и Евросоюза, «тренироваться, чтобы защищать страну с оружием в руках». В ответ на это бывший премьер-министр Польши и депутат партии «Право и справедливость» Матеуш Моравецкий призвал Зеленского заниматься делами Украины, отметив, что президента поляки выберут сами.

Действующий польский президент Анджей Дуда призвал украинского политика быть осторожнее в своих высказываниях. Также следует вести спокойно переговоры об эксгумации жертв Волынской резни, подчеркнул глава гсоударства.