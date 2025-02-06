Москва, 6 февраля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки 106 беспилотников украинской армии. Об этом 6 февраля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявил Конашенков.

С момента начала спецоперации российские военные уничтожили 42 569 дронов ВСУ, а также 653 самолёта и 283 вертолёта. Также ВС РФ подбили в зоне СВО 590 украинских зенитных ракетных комплексов, 21 047 танков и других боевых бронемашин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня и 21 292 орудия полевой артиллерии и миномётов.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в зоне СВО нанесли удары по аэродромам ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску дронов и скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Российские средства противовоздушной обороны 5 февраля в течение часа сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Азовским морем.