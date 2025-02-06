Волгоград, 6 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Власти Волгоградской области запретили снимать и публиковать последствия атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны (ПВО), расположение войск. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба областной администрации.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что запрещены фотографирование, видео- и киносъёмка применения и последствий применения БПЛА, средств и систем ПВО и радиоэлектронной борьбы; мест нахождения или падения дронов, мест поражения объектов.

Кроме того, запрещено снимать места дислокации и несения служб и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов.

В администрации подчеркнули, что такие меры приняты в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории региона.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа на Волгоградскую область. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что возникшие локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода были оперативно локализованы. Кроме того, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети.

В октябре 2024 года власти Адыгеи запретили публиковать фото и видео, которые могут содержать данные о дислокации подразделений ВС РФ, а также размещать в Сети кадры с мест атак беспилотников.