Вашингтон, 6 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Команда президента США Дональда Трампа пытается смягчить предложенную им идею о переселении палестинцев из сектора Газа и переходе этого анклава в долгосрочное владение американских властей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

По словам автора публикации, помощники Трампа вынуждены это делать из-за негативной реакции многих стран на его идею относительно сектора Газа.

Уточняется, что никто, включая Израиль, не ожидал, что глава Белого дома предложит расселить жителей анклава и передать его во владение США с возможностью размещения там американского военного контингента. На фоне этого команда нового президента США пытается смягчить предложения Трампа по Газе, давая понять, что «он лишь творчески мыслит вслух».

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, американская политика в этом вопросе не станет ударом по налогоплательщикам в США, Трамп не взял на себя обязательств по размещению войск страны в палестинском анклаве, а переселение палестинцев может быть только временным.

«Это нестандартная идея. Таков уж президент Трамп. И вот почему американский народ избрал его, и его цель — добиться устойчивого мира на Ближнем Востоке для всех его жителей», — пояснила она.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио отметил, что глава Белого дома намерен добиться «ведущей роли для США в восстановлении Газы», а не взятия палестинского анклава под американский контроль. Также глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News заявил, что США «очень далеки» от развертывания военного контингента в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить жителей сектора Газа в Египет или Иорданию. По его словам, анклав не должен восстанавливаться и затем заселяться людьми, а строительство жилья для переселяемых могут оплатить соседние страны с «большими богатствами».

До этого глава Белого дома отмечал, что США хотят установить контроль за сектором Газа и рассматривают возможность долгосрочного владения анклавом для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что уверен в том, что анклав может стать «интернациональным» и у него есть потенциал стать «Ривьерой» в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля напомнил, что Москва неоднократно заявляла о том, что урегулирование ситуации в Ближневосточном регионе возможно только на двугосударственной основе. Он подчеркнул, что единственно возможным вариантом для этого является признание Израилем государства Палестина, добавив, что эта позиция закреплена в резолюции Совета Безопасности ООН.