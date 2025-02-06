Раменское, Московская область, 6 февраля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Водитель автомобиля обнаружил маленькую девочку, которой нет и года, на трассе в районе подмосковной деревни Становое. Об этом 6 февраля сообщил Telegram-канал Baza.

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На проезжую часть младенец выполз в одном боди. Мужчина заметил ребёнка на обочине. Девочка сильно замёрзла и плакала. Посадив её в машину, мужчина позвонил в полицию и скорую.

Спустя 10 минут к автомобилю подошла женщина и, представившись бабушкой девочки, хотела забрать её. Мужчина решил дождаться прибытия полиции. Вскоре с ним по телефону связалась мать младенца. Женщина поблагодарила его за спасение дочери и за то, что он не отдал ребёнка бабушке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945886" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Малыш выполз на проезжую часть в Подмосковье и лишь чудом не попал под колёса

Отмечается, что девочка получила первую степень переохлаждения и в настоящее время восстанавливается дома.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля в Твери двое детей в возрасте четырёх лет убежали с территории детского сада во время прогулки. Воспитатель обнаружила пропажу только по окончании прогулки. Беглецов заметили на значительном отдалении от детского сада — у торгового центра «Рио». Предположительно, они добрались туда на общественном транспорте. Прокуратура начала проверку