Москва, 6 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Российские предприниматели Михаил Фридман и Пётр Авен продали свои доли в «Альфа-банке» и компании «Альфастрахование» в надежде избавиться от санкций Евросоюза. Об этом 6 февраля написала газета Financial Times (FT), ссылаясь на документы.

Илья Питалев/РИА Новости Михаил Фридман (слева) и Петр Авен

В материале уточняется, что бизнесмены провели сделку в ещё 2024 году. Они продали свои 35% акций банка и 42% акций страховой компании бизнес-партнёру Андрею Косогову. Когда предприниматели договаривались о сделке в 2023 году, стоимость обеих компаний составляла 240 млрд рублей.

Бизнесмены надеются, что, продав свои доли, они смогут оспорить санкции ЕС. Сами предприниматели не стали комментировать новость о продаже акций.

В апреле прошлого года Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции против Авена и Фридмана, но эти решения относятся только к периоду с февраля 2022-го по март 2023 года. Это не означает автоматического исключения предпринимателей из чёрного списка Евросоюза — для этого необходимо отдельное решение Совета ЕС. Позже, в сентябре 2024 года, Европейский суд юстиции в Люксембурге подтвердил решение Совета ЕС о том, что бизнесмены должны декларировать свои экономические ресурсы в странах ЕС и сотрудничать с органами стран Евросоюза.

После этого Financial Times писала, что решение Суда Евросоюза по снятию санкций с Авена и Фридмана является тревожным прецедентом для оспаривания европейского режима санкций. По мнению издания, это открывает путь «сотням связанных с Кремлем физических лиц» к освобождению от ограничительных мер.

Миллиардер и экономист Пётр Авен входил в совет консорциума «Альфа-Групп», был президентом «Альфа-банка» в 1994–2011 годах и находился на 30-м месте в списке 200 богатейших бизнесменов России в 2021 году по версии Forbes. Инженер-металлург, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман был членом совета директоров «Альфа-банка» и до марта 2022 года входил в число самых богатых предпринимателей в РФ.