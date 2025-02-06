Киев, 6 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. На территории Киева прогремел взрыв. Об этом 6 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Киеве слышали взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые местные группы в соцсетях утверждают, что прогремевший в украинской столице взрыв не связан с военными действиями.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 февраля в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов. Отмечалось, что после прозвучавшего сигнала воздушной тревоги в Одессе взрывы были слышны в нескольких районах города.

По информации издания «Страна. ua», мощным взрывом в Одессе был разбит элитный отель «Бристоль», где обрушился потолок, повреждения получили четыре этажа. По словам военкора Евгения Лисицына, в этой гостинице проживали иностранные наёмники, в том числе военные британского спецназа SAS.