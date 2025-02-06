Тегеран, 6 февраля, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Запад старается спровоцировать Иран на жёсткие шаги. Об этом 6 февраля заявил посол РФ в стране Алексей Дедов.

Iranian Presidency/Global Look Press Бушерская АЭС. Иран

«Нет никаких свидетельств того, что Иран планирует создать ядерное оружие. Запад же, наоборот, старается спровоцировать Иран на какие-то жёсткие шаги. Но мы надеемся, что Иран на подобного рода провокации не пойдёт», — сообщил он в беседе с «России 24».

Дипломат отметил, что заявления Тегерана о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) необходимо рассматривать в качестве предупреждения коллективному Западу, угрожающему ввести санкции и применить к государству силу. Дедов добавил, что именно Иран является одной из тех стран, которые относятся серьёзно к выполнению ДНЯО и находятся под тщательным присмотром МАГАТЭ.

В октябре 2024 года Иран пригрозил выйти из ДНЯО на фоне ожидания удара со стороны Израиля. 9 октября группа иранских депутатов обратилась в Высший совет национальной безопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы со стороны враждебно настроенного государства.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран. Документ разрешил задействовать все возможности страны по недопущению получения Ираном ядерного оружия. Кроме того, указ нацелен на сокращение экспорта иранской нефти.

6 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство помешало Ирану получить ядерное оружие ещё десять лет назад. Он добавил, что Израилю удалось замедлить процесс получения оружия Ираном, но не остановить полностью.