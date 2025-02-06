Валуйский район, Белгородская область, 6 февраля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области. Об этом 6 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате атаки ВСУ в районе села Логачёвка погибли три человека. По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль», — написал глава области в Telegram-канале.

Предварительно, в машине находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачёвка действует режим чрезвычайной ситуации. Въезд туда запрещён. Он призвал жителей не посещать закрытые по решению оперштаба населённые пункты.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля мирный житель погиб в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на посёлок Малиновка в Белгородском районе. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте до приезда медиков.

В ночь на 29 января мирный житель получил ранение при атаке вражеского беспилотника на многоквартирный дом в Грайвороне. У него непроникающее ранение грудной клетки. Пострадавшего доставили в белгородскую больницу №2. При сбросе взрывных устройств с украинского беспилотника в двух квартирах выбило остекление. Также повреждения получили четыре автомобиля.