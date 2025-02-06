Москва, 6 февраля, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова опровергла слухи о своей госпитализации.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Опять пишут, что я в коме, ещё где-то. Ребята, вот я, дома. Не переживайте, пожалуйста. Это бред какой-то. Утром позвонила подруга и говорит: «Бедная, что там с тобой?». Я говорю: «Не знаю, вчера были на дне рождения, гуляли, мороженое ели», — заявила она в видеообращении, опубликованном в четверг, 6 февраля, в Telegram-канале.

Она также попросила не распространять и не реагировать на ложные слухи о её здоровье.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945880" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Олимпийская чемпионка Мастеркова назвала бредом слухи о госпитализации

Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канал Mash заявил, что Мастеркову госпитализировали в московскую больницу с агрессивной злокачественной опухолью мозга.

Канал уточнил, что летом 2024 года спортсменка уже попадала в больницу с жалобами на потерю речи при стрессе и физических нагрузках. Затем опухоль удалили, и Мастеркова прошла несколько курсов химиотерапии. Также отмечалось, что женщина продолжает наблюдаться у онколога.

Светлана Мастеркова родилась в 1968 году, на данный момент ей 57 лет. Она получила две золотые медали на Олимпиаде в Атланте в 1996 году и в 2003 объявила о завершении спортивной карьеры. На данный момент она работает спортивным телекомментатором.