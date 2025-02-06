Вашингтон, 6 февраля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп занял агрессивную позицию в отношении России, поэтому Кремлю «надо показать силу», пишет издание Asia Times.

Francis Chung — Pool via CNP/

В материале отмечается, что изначально многие аналитики, политологи и политики предполагали, что Трамп после победы на президентских выборах начнёт налаживать контакты с Россией. Однако, вступив в должность, американский лидер, наоборот, начал давить на Москву, так как «видит потенциал для этого».

«Во-первых, он пригрозил Путину дополнительными экономическими санкциями. Во-вторых, он заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти», — говорится в статье.

Автор полагает, что Трамп заинтересован в завершении украинского конфликта, но пока Россия не продемонстрирует силу, «он вряд ли окажет русским какие-либо услуги в будущем».

Ранее, 3 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что победа Украины в конфликте с Россией невозможна и это было понятно с самого его начала. По словам Орбана, теперь помочь Киеву получится только прекращением огня и заключением мирного соглашения.

Американский сенатор-республиканец Томми Табервилл заявил, что Путин не нуждается в переговорах, потому что российские военные имеют преимущество в зоне спецоперации. Политик отметил, что Украина проигрывает в конфликте, несмотря на поддержку Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин 20 января снова заявил, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. 28 января президент России также отметил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей.