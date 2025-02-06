ДНР, 6 февраля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Украинские формирования лишились крупной группировки войск возле посёлка Удачное, расположенного к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 февраля рассказали в силовых структурах.

Ashley Chan/Global Look Press

«В Удачном и его окрестности противник перебрасывал резервы, укреплял силы. Там была крупная группировка ВСУ (Вооружённых сил Украины. — Прим. ред.), существенная её часть уничтожена», — привёл слова представителя силовых ведомств ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент украинская армия пытается удерживать железнодорожную станцию в Удачном, однако ведущая к ней железнодорожная ветка уже практически полностью освобождена Вооружёнными силами России.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля в силовых структурах рассказали, что операторы беспилотников армии России взяли под контроль трассу снабжения украинских войск в Красноармейске. Отмечалось, что этот путь является ключевым для снабжения гарнизона ВСУ в городе.

Агентство Reuters 1 февраля сообщило, что после освобождения Красноармейска российские военные смогут наступать сразу на нескольких направлениях. Уточнялось, что ВС РФ в этом случае получат возможность наступать на восточном направлении украинского конфликта и усиливать давление на Киев в этот переломный момент.