Санкт-Петербург, 6 февраля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Новым вице-губернатором по здравоохранению и информатизации в Санкт-Петербурге назначен Константин Звоник. Соответствующее постановление 6 февраля подписал губернатор города Александр Беглов.

Алексей Даничев/РИА Новости Константин Звоник

«Беглов подписал постановление о назначении Константина Звоника на должность вице-губернатора Санкт‑Петербурга, непосредственно координирующего и контролирующего деятельность комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, управления ветеринарии Санкт‑Петербурга», — указано на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Звоник в 2002 году он выпустился из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. С 2016 года работал в департаменте здравоохранения Москвы. Также успел поработать в минздраве Московской области и побыть спецпредставителем губернатора Петербурга. С 2023 года замещал должность директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января вице-губернатор по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, хирург-онколог Олег Эргашев покинул должность по собственному желанию. На посту чиновник координировал также деятельность комитета по социальной политике, деятельность управления ветеринарии и управления соцпитания.