Астана, 6 февраля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. В Казахстане полиция задержала сотрудников месторождения в Актюбинской области по подозрению в хищении 12 железнодорожных цистерн с газом. Об этом 6 февраля заявила пресс-служба МВД республики.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали 12 вагонов по пути следования с месторождения в пункт продажи газа. Число задержанных силовики не назвали.

«Они путём технических манипуляций с измерительными приборами ёмкостей для хранения топлива формировали неучтённый газ, который в последующем реализовывали ЖД транспортом», — говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что были назначены экспертизы по установлению суммы ущерба, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года министерство обороны Украины заявило, что будет маркировать с помощью красителя предназначенное для Вооружённых сил Украины топливо, чтобы уменьшить кражи энергоресурса. Отмечается, что дизельное топливо планируют маркировать при помощи красного красителя, а бензин — при помощи зелёного.