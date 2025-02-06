Екатеринбург, 6 февраля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге за распространение экстремистских материалов задержали автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова. Об этом 6 февраля сообщил источник в силовых структурах.

Кадр из видео Евгений Анисимов

«На ресурсах своего проекта «Прекрасная Россия» он распространил материалы экстремистской направленности», — сообщил представитель силовиков.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются публикации на канале оскорбительных высказываний в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев Средней Азии.

На YouTube-канал «Прекрасная Россия» подписаны 194 тыс. пользоватеелй. Канал является ресурсом сетевого издания «Ермак-медиа».

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