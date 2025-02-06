Симферополь, 6 февраля, 2025, 11:10 — ИА Регнум. В Крыму в 2025 году установили четыре дополнительных нерабочих дня. Соответствующий указ 6 февраля подписал глава региона Сергей Аксёнов.

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

В соответствии с документом, нерабочими праздничными днями станут 31 марта, когда отмечается Ораза-байрам, 21 апреля — в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи).

Также в республике отдыхать будут 6 июня, в день празднования Курбан-байрама, и 9 июня, когда отмечается День Святой Троицы.

Как сообщало ИА Регнум, короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Это следует из утверждённого правительством РФ производственного календаря. Она продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля включительно. Четверг, 1 мая, будет выходным. В это число отмечается День труда. Пятница, 2 мая, станет нерабочим днём в связи с переносом выходного дня с 4 января (суббота). В мае россиян ожидает ещё одна короткая рабочая неделя, она продлится три дня — с 5 по 7 мая включительно.

При этом в феврале и марте не будет привычных длинных выходных. Так, 23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на воскресенье. Дополнительный выходной перенесли на 8 мая, чтобы продлить майские праздники. Дополнительный день отдыха за 8 марта, Международный женский день, переносится на 13 июня, пятницу. При этом 7 марта рабочий день будет сокращён на один час.