Варшава, 6 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку решения Конституционного суда (КС) страны о возбуждении дела о государственном перевороте в отношении польского премьер-министра Дональда Туска.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Наверняка мы имеем дело с целой серией повторяющихся и продолжающихся грубых нарушений закона различными лицами, которые сегодня осуществляют исполнительную власть», — заявил он в интервью телеканалу Kanal Zero.

Дуда также назвал председателя КС Богдана Свенчковского республики очень опытным прокурором, добавив, что в случае с названным делом расследуются грубые нарушения закона, и прежде всего — конституции страны.

Как сообщало ИА Регнум, Свенчковский 5 февраля заявил, что против Туска было заведено дело по обвинению в госперевороте, которое расследует замгенпрокурора страны Михаил Островский. По словам председателя КС Польши, также по этому делу проходит глава минюста страны Адам Боднар.

Президент Польши назначил Свенчковского на пост главы КС страны в январе, однако правительство Туска считает это суд нелегитимным из-за присутствия там судей, которых незаконно назначили во время правления партии «Право и справедливость» (PiS).

Сам польский премьер-министр высмеял решение Свенчковского. Он опубликовал в ответ на это решение видео, на котором во время игры в настольный теннис иронично призвал «решать серьёзные проблемы» и не обращать внимания на решение председателя КС.