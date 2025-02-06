Бухарест, 6 февраля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Действующее руководство в Киеве не вправе вступать в переговоры с Россией, потому что оно не представляет интересы украинского народа. Об этом 6 февраля заявила возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ.

Tarasov/Global Look Press

Она уточнила, что для урегулирования конфликта необходимо признать исторические реалии, связанные с территориями, которые временно находились под контролем Украины. Депутат подчеркнула, что речь идёт не только об исторических землях России, но и о территориях Румынии.

«Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы [глава киевского режима Владимир] Зеленский не мог быть заменён», — добавила Шошоакэ в интервью «РИА Новости».

Политик известна в Румынии своей резкой критикой внешнеполитического и прозападного курса Киева. В октябре ИА Регнум рассказывало о том, как её сняли с выборов президента Румынии. Автор Игорь Иваненко тогда написал в своём материале, что, в отличие от других румынских политиков, Шошоакэ не стесняется публично посещать российское посольство в Бухаресте и высказывать пророссийскую позицию.

Как передавало ИА Регнум, срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением, заявив, что жители Украины якобы не желают проведения президентских выборов в стране из-за их опасности и бессмысленности.

28 января 2025 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 3 февраля напомнил, что де-юре полномочия Зеленского на должности президента Украины давно закончились, поэтому в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.