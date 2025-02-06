Москва, 6 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Мошенники начали создавать фальшивые Wi-Fi сети для кражи аккаунтов. Об этом 6 февраля сообщила в Telegram-канале пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что злоумышленники создают свои собственные точки доступа, похожие на реальные, и тогда человеку вместо кода авторизации из SMS предлагается зайти через Telegram.

«В случае с мошенниками, вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram. Для этого нужно отправить шестизначный код, полученный через SMS, в сервисном боте. Таким образом, преступники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, такая сеть была зафиксирована и в аэропорту Шереметьево с названием SVO_Free. В пресс-службе воздушной гавани после этого призвали пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi, авторизация по которой происходит исключительно через номер мобильного телефона.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля Центральный банк России заявил, что в 2024 году получил почти вдвое больше жалоб на кибермошенников, чем годом ранее. Регулятор обязал банки блокировать банковские карты и доступ к онлайн-банкингу тем, кто выводит и обналичивает похищенные деньги, также на два дня приостанавливались все подозрительные переводы.

3 февраля УБК МВД РФ сообщило об использовании мошенниками поддельного сайта Wildberries для получения доступа к личным кабинетам пользователей маркетплейса. При этом злоумышленники маскировали свои рассылки под реальные акции, проводимые площадкой.