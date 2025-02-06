Москва, 6 февраля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом 6 февраля заявил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами», — процитировало его ТАСС.

Юрист отметил, что первыми ознакомиться с материалами смогут потерпевшие. Их не менее тысячи человек, поэтому вряд ли дело направят в суд в ближайшее время, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Они также устроили пожар. От их действий погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). В январе СК РФ сообщил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых привлекли 27 человек.

23 сентября компания Crocus Group объявила о начале выплат пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Речь шла о денежных средствах, собранных Фондом наследия Муслима Магомаева.

В декабре прошлого года для детей, которые потеряли родителей в результате теракта, были открыты вклады, общая сумма которых составляет 512 млн рублей. Также дети, которые потеряли при теракте одного или обоих родителей, получили более 19 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, пострадавшим, которые имеют инвалидность, была выделена помощь в размере 17 млн рублей.