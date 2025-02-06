Харьков, Украина, 6 февраля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. В результате нанесённого по академии нацгвардии Харькова удара уничтожен ряд представителей стран НАТО. Об этом 6 февраля сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Evgen Kotenko/Global Look Press

«Среди погибших есть несколько полковников [украинской армии], есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

По данным подполья, прилёт был во время совещания высокопоставленных военных. Предположительно, в академии нацгвардии Харькова находился штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Харьковской области. Российские военные наносят удары исключительно по военным целям и объектам, связанным с ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по месту расположения бригады территориальной обороны ВСУ в селе Стецковка в Сумской области. Уничтожен склад боеприпасов украинской армии и более 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости.

Российская сторона неоднократно заявляла, что военные стран НАТО являются в зоне СВО законной целью ВС России.