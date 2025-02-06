Киев, 6 февраля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Возвращающиеся с линии боевого соприкосновения бойцы украинских формирований будут мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), и дело может дойти даже до расстрелов их из пулемётов. Такое мнение 6 февраля высказал отставной полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роман Свитан.

Ukraine Presidential Press Servi/Global Look Press

«Естественно, по тэцэкашникам сейчас будут бить, сейчас только начало. Начало почему? Потому что в конце концов их будут выкашивать пулемётами», — заявил он в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей».

По словам Свитана, насильно мобилизованные понимают, что с ними обошлись несправедливо, и после получения определённого опыта и возвращения оттуда они начнут искать своих обидчиков.

Полковник ВСУ в отставке предположил, что для этой цели такие люди могут взять в руки автоматы или использовать сбросы с FPV-дронов, причём месть может начаться с сотрудников ТЦК и закончиться парламентом и правительством страны.

«Начнут с ТЦК, закончат Верховной радой и кабмином, потому что все же прекрасно понимают, откуда ноги выросли. Так вот, это проблема, это внутренний раздрай, это гражданская война», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» 5 февраля сообщило, что работники ТЦК в Львовской области избили военнообязанного ногами и отняли у него велосипед. Затем мужчину засунули в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Позднее в этот же лень насильно мобилизованный житель Украины умер после пыток в части в городе Новомосковске Днепропетровской области. Как рассказала мать погибшего, её сына на ночь оставили в подвале, а утром без прохождения им медкомиссии отправили его в воинскую часть в Новомосковске, после чего он был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Сообщения о насильственной мобилизации в ряды украинских формирований на улицах и в транспорте ежедневно выходят в местных СМИ. Также в интернете появляются видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК избивают их и сажают украинцев в микроавтобусы.

С мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, установивший новые требования к военнообязанным. Им было запрещено управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.